Basket serie D Tavernerio vince il derby con Cabiate

Basket serie D il torneo si ferma nel prossimo weekend per emergenza coronavirus

Colpo grosso del Tavernerio nel 18° turno stagionale del campionato di basket serie D. La squadra di coach Max Di Landri infatti ha vinto il derby lariano sul campo del Cabiate portandosi ora a 2-0 nei confronti diretti e a quota 14 punti in classifica. Ora però il torneo si ferma totalmente nel prossimo weekend per l’emergenza coronavirus in accordo con le disposizioni della federazione.

Il tabellino del derby

Pallacanestro Cabiate – Basket Tavernerio 55 – 66

Parziali 19-15, 31-36, 40-48

Pallacanestro Cabiate : Bloise 4, Bianchi 3, Minotti T. 5, Galbiati D. ne, Minotti F. ne, Silva 15, Cesana, Orsi M. 17, Tagliabue 6, Busnelli 5, Castiglioni, Nobili. All. Orsi

Basket Tavernerio : Taormina 13, Bianchi 7, Ouattara 6, Sormani 30, Farina 1, Pedrazzani 6, Monti, Bianco, Mecca 3. All. Di Landri.

Il cartellone completo del 18° turno girone B

Venerdì 21 febbraio Cavenago-Alto Sebino 74-49, Cabiate-Tavernerio 55-66, Vercurago-Brembate 76-65, Rovagnate-Pescate 78-69, Caluschese-Bergamo 69-65; domenica 23 Civatese-Sondrio rinviata, Nibionno-Sebino Basket rinviata.

La classifica nel girone B

Civatese, Excelsior Bergamo 28; Caluschese 26; Sondrio 24: Nibionno, Brembate, Sebino Basket 22; Rovagnate, Cavenago, Vercurago 18; Tavernerio 14; Pall. Cabiate 10; Pescate 8; Alto Sebino 4.

