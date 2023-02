Basket Serie D: vigilia del 4° turno di ritorno nel girone Rosso lombardo.

Basket Serie D: tutto pronto per il big match d'alta quota Rovello-Biassono

E' già vigilia del quarto turno di ritorno nel campionato di basket serie D. Nel girone Rosso fari puntati su Rovello Porro dove venerdì sera la capolista diretta dal coach canturino Luca Rossini ospita il big match contro Biassono per allungare il suo momento magico e il vantaggio in classifica.

Si affrontano infatti le prime due della classe separate da 4 punti con Rovello che dopo aver battuto settimana scorsa Seregno ora ha l'occasione di staccare anche la sua più immediata inseguitrice. In contemporanea trasferte delicate per Cabiate a Rovagnate e per Cadorago a Lentate.

Domenica invece chiuderà in posticipo casalingo il Cucciago Bulls che ospiterà il quasi derby contro il Masters Carate per tornare a riassaporare il gusto dolce della vittoria.

Il cartellone del 17° turno, quarto di ritorno girone Rosso

Venerdì 10 febbraio ore 21.15 Rovello-Biassono, Mia Lentate-Cadorago, Rovagnate-Cabiate; domenica 12 ore 18.30 Cucciago-Carate, Lissone-Seregno, Sondrio-Pescate, Nibionno-Civatese.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 28; Biassono 24; Seregno 22; Sondrio 20; Cucciago Bulls, Cabiate, Pescate, Civatese, Groane Lentate, Masters Carate 16; Nibionno 14; Lissone 12; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.