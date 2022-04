Basket serie D: unico successo nostrano per il Tavernerio che sbanca Legnano e centra la seconda vittoria stagionale

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D: sconfitta indolore per Cadorago, ko esterni anche per Lomazzo e Cabiate

Si è completo ieri sera l'8° turno e ultimo del girone unificato C del campionato di basket serie D che ha di fatto chiuso la seconda fase stagionale. Ieri in campo le ultime quattro squadre comasche uscite tutte sconfitte dalle loro trasferte prepasquali ad eccezione del fanalino di coda Tavernerio andato a sbancare all'overtime il campo del Legnano. Seconda vittoria per i biancorossi di coach Max Di Landri che ricordiamo avevano vinto la loro prima e unica gara proprio nel match d'esordio stagionale. Sconfitta indolore per Cadorago nello scontro diretto che valeva il quinto posto con Lonate ma la squadra di coach Angelo Serafini è già certa di passare ai playoff. Niente da fare anche per Cabiate e Lomazzo uscite sconfitte rispettivamente a Cislago e Tradate.

Il programma completo dell'8° e ultimo turno seconda fase girone C

Lunedì 11 aprile Malnate-Appiano 49-76; mercoledì 13 Gavirate-Figino 77-66, Cassano Magnago-Masters Carate Brianza 79-84, Draghi-Rovello Porro 62-82; venerdì 15

Basket Lonate - ASD Olimpia Cadorago 69 - 54 Parziali 13-16, 28-31, 50-40

Aba Legnano - ASD Basket Tavernerio 70 - 71 Parziali 18-19, 35-45, 52-53, 65-65, D1ts

Sportlandia Tradate ASD - ABC Pallacanestro Lomazzo 72 - 61 Parziali 11-13, 23-29, 46-42

Cistellum Cislago - Pallacanestro Cabiate 80 - 68 Parziali 23-16, 49-31, 68-56

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago, Masters Carate 36; Rovello Porro 30; Olimpia Cadorago, Lonate, Cislago 28; Gavirate 24; Malnate, Tradate 18; Legnano, Pallacanestro Cabiate 16; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 4.