Basket serie D: venerdì 17 casalingo per Rovello Porro, Cabiate e Cadorago

Basket serie D vigilia del 5° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: Cucciago Bulls protagonisti del posticipo domenicale sul campo del Seregno

Vigilia del 5° turno di ritorno nel campionato di basket serie D. Nel girone Rosso venerdì 17 in campo per tre squadre nostrane. Turno casalingo per la capolista Rovello Porro che sulla scia degli ultimi pesati successi nei big match, ospita il Nibionno per continuare la sua fuga (all'andata il team di coach Rossini si impose per 51-87). A domicilio anche il Cabiate che reduce dalla bella vittoria a Rovanate cerca una conferma anche contro il quotato Sondrio (all'andata successo comasco in Valtellina per 51-59). Ostico anche l'impegno interno per il fanalino di coda Cadorago che attende la visita del Lissone che già all'andata vinse per 61-54. Domenica 19 invece chiuderà il cartellone Cucciago Bulls che sarà di scena a Seregno (all'andata tori brianzoli sconfitti per 70-74).

Il cartellone del 18° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 17 febbraio ore 21.15 Cabiate-Sondrio, 21.30 Rovello-Nibionno, Cadorago-Lissone, Pescate-Rovagnate; domenica 19 ore 18.45 Seregno-Cucciago Bulls, Civatese-Carate, Biassono-Mia Lentate.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 28; Biassono, Seregno 24; Sondrio 20; Pescate, Masters Carate 18; Cucciago Bulls, Cabiate, Civatese, Groane Lentate, Nibionno 16; Lissone 12; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.