Basket serie D venerdì 4 derby per cuori forti Appiano-Cadorago

Basket serie D verso il 7° turno del girone C del campionato lombardo.

Basket serie D la capolista Atena Rovello riceve la lanciata Tradate per blindare il suo primato

E' già vigilia del 7° turno del campionato lombardo di basket serie D. Venerdì 4 giugno si giocherà anche nel girone C che vedrà in campo le tre squadre lariane. La capolista Atena Rovello Porro ospiterà il Tradate in gas dopo l'ultimo successo conquistato in volata contro Appiano. Mentre proprio Appiano sfiderà Cadorago in un derby fondamentale per entrambe come ha sottolineato il coach appianese Marco Rota.

"Sarà una battaglia all'ultimo sangue perchè questa partita è importantissima sia per noi che per Cadorago. Noi arriviamo dalla sconfitta subita nel finale a Tradate, una partita a due facce che purtroppo abbiamo buttato via per alcune distrazioni difensive dopo che eravamo riusciti a tornare avanti. Proprio da questa esperienza dobbiamo ripartire e provare ad evitare queste distrazioni ed essere più concentrati in difesa. Non avremo ancora Bottinelli ma recuperiamo Del Pero. Dobbiamo assolutamente fare tutto per tornare a vincere". Nelle gare d'andata Rovello perse a Tradate per 69-67 mentre Appiano vinse a Cadorago per 70-57.

Ecco il programma del 7° turno, secondo di ritorno del girone C (riposa Malnate )

Venerdì 4 giugno ore 21.30 Atena Rovello-Tradate (arbitri Rigamonti-Tanzi) Appiano Gentile-Olimpia Cadorago (arbitri Di Luzio-Boccaccio).

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 8; Indipendente Appiano Gentile, Tradate 6; Malnate 4; Olimpia Cadorago 0.

Ecco il programma del 8° turno, terzo di ritorno del girone C (riposa Appiano)

Venerdì 11 giugno ore 21.30 Tradate-Malnate, domenica 13 Cadorago-Rovello.