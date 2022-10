Basket serie D venerdì 7 il Cadorago apre il turno "spezzatino" ospitando Nibionno

Basket serie D vigilia della seconda giornata d'andata nel girone Rosso.

Basket serie D domenica 9 il Cabiate va Carate, mentre lunedì ser fari puntati sul posticipo con derby Cucciago-Rovello

E' vigilia del 2° turno del campionato di basket serie D in Lombardia che si annuncia come un turno "spezzatino" nel girone Rosso con le quattro squadre lariane. Aprirà venerdì sera il Doppio Malto Cadorago che ospiterà il quotato Nibionno per provare a riscattare il pesante passo falso subito all'esordio. Domenica 9 invece trasferta per il Cabiate sul campo della Masters Carate. Il clou però è in programma nell'inedito posticipo di lunedì 10 quando ad Albate andrà in scena il derby Cucciago Bulls-Rovello Porro. Insomma si annuncia uno "spezzatino" di gare davvero sfizioso... tutto da gustare.

Il programma del 2° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 7 ottobre ore 21.30 Cadorago-Nibionno, Lentate-Pescate, Civatese-Biassono; domenica 9 ore 18 Masters Carate-Cabiate, Sondrio-Lissone, Seregno-Rovagnate; lunedì 10 ore 20-30 Cucciago Bulls-Rovello Porro.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono, Lissone, Pescate, Civatese, Nibionno, Seregno 2; Cadorago, Cabiate, Cucciago, Masters Carate, Rovagnate, Sondrio, Lentate.