Basket serie D venerdì 7 scocca l’ora del derby Rovello-Cadorago

Basket serie D vigilia del 3° turno d’andata nel campionato regionale.

E’ già vigilia di 3° turno nel campinato lombardo di basket serie D. Una vigilia importante per due squadre lariane nel girone C regionale. Già perchè venerdì sera è in programma un derby molto atteso Rovello Porro-Olimpia Cadorago (ore 21.30 arbitri Gusmeroli-Boccaccio). Da una parte i locali di coach Matteo Bonassi reduci dal primo successo stagionale del recupero infrasettimanale vinto a Malnate. Dall’altra l’Olimpia di coach Angelo Serafini che è reduce dal primo match giocato e perso contro la capolista Appiano Gentile.

Una sconfitta onorevole visto che Cadorago è stata a lungo avanti per poi farsi sorpassare nella seconda parte di gara. Proprio coach Serafini ci ha presentato il derby di venerdì sera.

“Andiamo a giocare contro Rovello che è una squadra formata da tutti under molti dei quali da anni giocano insieme. In più hanno aggiunto tre elementi come Mascheroni, Tommaselli e Martinoni che vantano già esperienze senior importanti. Loro sono gasati dal successo colto a Malnate ecco perchè noi affrontiamo questa partita con massimo rispetto dei nostri avversari e la giusta determinazione. Che ho visto già contro Appiano contro cui abbiamo giocato una buona gara e ho avuto buone risposte dalla mia squadra. Quelle contro squadre giovani sono sempre partite imprevedibili e quindi venerdì sera dovremmo essere bravi a contenere il loro entusiasmo e la loro corsa per non fargli prendere fiducia ma cercando di gestire noi il ritmo sapendo leggere bene le situazioni in attacco e in difesa”.