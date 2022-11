Basket serie D: è vigilia del 7° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: venerdì sera fari puntati sul doppio derby lariano

Tempo di derby nel campionato di basket serie D. E' vigilia infatti del 7° turno d'andata nel girone Rosso lombardo dove venerdì sera sono in programma due interessanti derby lariani.

A Cabiate arrivano ospiti delle "piovre" i Cucciago Bulls gasati dal secondo successo consecutivo. Per i locali di coach Paolo Orsi un ostacolo non facile per tornare al successo e riprendere la rincorsa alle zone di vertice. Quasi un testacoda invece a Rovello Porro dove la squadra locale di coach Luca Rossini riceverà il fanalino di coda Doppio Malto Cadorago ancora a quota 0 anche se coach Angelo Serafini ha fiducia:

"In questo avvio di stagione siamo stati penalizzati da tanti infortuni e assenze che non ci hanno permesso di lavorare ed allenarci al completo. Noi non molliamo e sono fiducioso: ci serve solo trovare un pò di continuità e amalgama per centrare il primo successo quanto prima spero".

Il programma del 7° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 11 novembre ore 21.15 Cabiate-Cucciago Bulls, ore 21.30 Rovello-Cadorago, Civatese-Rovagnate, Pescate, Nibionno, Biassono-Lissone; domenica 13 Masters Carate-Sondrio, Seregno-Mia Lentate.

Classifica del girone Rosso

Biassono, Seregno 10; Rovello Porro, Cabiate, Nibionno 8; Sondrio, Civatese, Pescate, Mia Lentate, Masters Carate 6; Sondrio, Lissone, Cucciago Bulls 4; Rovagnate 2; Cadorago 0.