Basket serie D vincono solo la capolista Appiano Gentile e il lanciatissimo Cabiate 

Basket serie D si è giocato il 3° turno della seconda fase del girone C lombardo.

Si è giocato interamente ieri sera il 3° turno della seconda fase del girone C del campionato di basket serie D. A segno per le squadre lariane solo la capolista Indipendente Appiano Gentile e un ottimo Cabiate mentre sconfitte in volata a domicilio Rovello Porro e Cadorago così come Figino, Lomazzo e Tavernerio che restano tutte sul fondo.

I risultati del 3° turno della seconda fase

Venerdì 11/3

Pall. Figino - Sportlandia Tradate 68 - 77 Parziali 12-26, 22-47, 49-58

Figino: Gorla Gianmaria 19, Bernardi Luca 18, Mazzucchi Samuele 7, Minotti Daniele 6, Pagani Davide 5, Colombo Giacomo 4, Marzorati Stefano 4, Bergna Tommaso 3, Pancino Riccardo 2, Mascheroni Carlo, Tagliabue Federico ne, Caimi ne, All. Carletti .

Basket Tavernerio - Malnate 55 - 70 Parziali 17-18, 28-38, 42-64

Tavernerio: Romanò Alessandro 22, Farina Matteo 11, Bassi Angelo 9, Bianco Lorenzo 4, Condrutz Filippo 3, Pedrazzani Edoardo 2, Beretta Andrea 2, Bucci Simone 2, Quattara Eliman, Guarino, Giovanessi Andrea, Bucci Paolo. All. Di Landri.

Pallacanestro Cabiate - Gavirate 78 - 52 Parziali 22-13, 37-26, 62-40

Cabiate: Orsi Mattia 22, Nobili Andrea 14, Mazzola Jonathan 11, Marchetti Federico 9, Bloise Mattia 7, Castiglioni Filippo 4, Scotti Andrea 4, Tagliabue Samuele 4, Minotti Filippo 3, Figini Riccardo, Carta. All. P. Orsi.

Indipendente Appiano - Draghi Gorlazy 56 - 48 Parziali 15-8, 26-21, 35-37

Appiano: Clerici Alex 10, Leva Matteo 10, Castelli Federico 9, Bottinelli Luca 6, Tomaselli Jacopo 6, Ferloni Simone 5, Terraneo Davide 5, Mascheroni Luca 3, Borsani Riccardo 2, Bottani Paolo, Di Cursi Alessio. All. Bonassi.

Olimpia Cadorago - Cislago 52 - 58 Parziali 17-24, 28-34, 40-46 Cadorago: Quaglia Pietro 13, Baparapè Malik 11, Arnaboldi Marco 10, Morandi Matteo 6, Bigoni Pietro 5, Garufi Alessandro 5, Barbato Giorgio 2, Sorbara Davide, Magatti Leonardo, Malaverno, Malaspina Cristian, Gabba. All. Serafini. ABC Lomazzo - Aba Legnano 46 - 51 Parziali 13-9, 23-29, 30-36 Lomazzo: Marelli Alberto 14, Chiurato Paolo 10, Galletti Mattia 7, Papatolo Nunzio 5, Ippindo Nicolò 4, Trebbi Alberto 4, Gorni Cristian 2, Bianchi Roberto, Verga Gabriele, Meroni Giacomo ne, All. Zandalini.

Basket Rovello - Basket Cassano Magnago 62 - 63 Parziali 13-19, 33-29, 43-48

Masters Carate - Basket Lonate 85 - 70

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 32; Cassano Magnago 28; Masters Carate 26; Rovello Porro, Lonate , Cislago 22; Cadorago 20; Gavirate 18; Tradate 16; Cabiate, Legnano, Malnate 14; Figino, Draghi Gorla 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.

Il programma del 4° turno della seconda fase

Venerdì 18/3 ore 21.15 CassanoMagnago -Cabiate, Cislago-Lomazzo, Gavirate-Tavernerio. Tradate-Appiano Gentile, Lonate-Figino, Malnate-Masters Carate; ore 21.30 Legnano-Rovello Porro; lunedì 21 ore 21.1 5 Draghi Gorla-Olimpia Cadorago.