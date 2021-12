Basket serie D vittorie con il brivido per Appiano Gentile e Cadorago

Pallacanestro minors risultati

E' stato un 10° turno da brividi nel girone C2 del campionato di basket serie D lombardo. Già perchè se è vero che hanno vinto tutte e quattro le prime della classe, è innegabile che soprattutto la capolista Appiano Gentile e Cadorago abbiano dovuto sudare e non poco per portare a casa i due punti. Vittoria casalinga più difficile del previsto per l'Indipendente di coach Matteo Bonassi che ha vinto solo in volata contro un ottimo Cabiate. Addirittura dopo un supplementare è arrivato il successo esterno dell'Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini sul campo di un generoso Lomazzo. Più agevoli i successi del Rovello Porro contro Tavernerio e del Carate a Figino.

Il programma del 10° turno terzo di ritorno del girone C2

Venerdì 3 dicembre Basket Rovello -Basket Tavernerio 76 - 65 (25-9, 41-20, 60-48)

Pall. Figino - Masters Carate 49 - 70 (16-15, 33-27, 36-52)

ABC Pallacanestro Lomazzo - Olimpia Cadorago 44 - 48 dts (18-14, 27-27, 31-32, 44-44)

Indipendente Appiano - Pallacanestro Cabiate 63 - 61 (18-19, 39-37, 46-46)

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 18; Olimpia Cadorago 16; Masters Carate, Rovello Porro 14; Pall. Cabiate, Figino 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.

Il programma del 11° turno terzo di ritorno del girone C2

Venerdì 10 dicembre ore 21 Cadorago-Rovello, ore 21.15 Cabiate-Masters Carate; ore 21.30 Tavernerio-Figino, Lomazzo-Appiano.