Basket: sette formazioni comasche pronte a debuttare nella seconda fase del campionato DR2

E' vigilia di un nuovo debutto per ben sette squadre comasche che da venerdì 5 aprile apriranno ufficialmente la loro seconda fase nel campionato di basket Divisione Regionale 2.

La nuova fase

Nel girone Gold Ovest a caccia dei playoff scattano in trasferta sia Tavernerio a Cassano Magnago che la Kaire Lurate Caccivio a Malnate. Nel girone Silver invece unica rappresentante è il Figino che debutta in casa contro il Busto Garolfo ed è già un big match ad alta quota. Nel girone Bronze si parte con un grande equilibrio e tutte le sei squadre appaiate a 4 punti: la Comense debutta in casa contro Canegrate mentre l'Antoniana in trasferta con il Cardano. Infine nel girone Iron inseguono la salvezza sia Lomazzo che l'Alebbio Como impegnate entrambe in casa rispettivamente contro Origgio e Legnano.

Il programma del 1° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 5 aprile 21 Malnate Kaire Sport Lurate, 21.15 Cassano Magnago-Tavernerio, Tradate-Lesmo.

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 8; Cassano Magnago 6; Lesmo, Tradate 4; Malnate 2; Lurate Caccivio 0.

Il programma del 1° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.15 Figino-Centro Sportivo Giovanile, Bosto-Cesano Seveso, Pescate-Robur Saronno

Classifica del girone Silver Ovest

Figino, Pescate, Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo 6; Bosto 4; Robur Saronno 2, Cesano Seveso 0.

Il programma del 1° turno del girone Bronze Ovest

Venerdì 5 aprile ore 20.30 Comense-Canegrate, 21.30 Cardano-Antoniana Como, Gavirate-Giussano.

Classifica del girone Bronze Ovest

Comense, Antoniana Como, 5 Fuori Giussano, Canegrate, Gavirate, Cardano 4.

Il programma del 1° turno del girone Iron Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.30 Alebbio Como-Legnano, Lomazzo-Origgio, Parabiago-Carnate

Classifica del girone Iron Ovest

Alebbio Como 8; Legnano, Origgio 6; Carnate, Lomazzo 2; Parabiago 0.