Basket: sinergia Antoniana Como-Erba in serie DR2, Villa Guardia rinuncia, Mariano resta in DR3

Pallacanestro minors

Quante novità tra raduni, ripescaggi e rinunce nel panorama cestistico nostrano.

Alcune squadre hanno già ripreso, come Cermenate in Serie C e Inverigo in DR2, altre si radunano stasera: Le Bocce Erba e Rovello Porro si preparano al campionato di Divisione Regionale 1.

Novità in DR2, Villa Guardia rinuncia

Anche il basket minore sta tornando in campo sul nostro territorio: ci sono novità importanti in merito a ripescaggi e rinunce. In queste ore ha fatto sensazione la rinuncia al campionato di Divisione Regionale 2 del Gs Villa Guardia. Una notizia clamorosa visto che il club aveva già annunciato il nuovo allenatore che sarebbe dovuto essere Cristian Morelli. Invece, non se ne fa più nulla per problemi di organico e la società lariana probabilmente chiederà alla federazione il riposizionamento di Divisione Regionale 3. Categoria dove giocherà sicuramente il Sant'Ambrogio Mariano che pur essendo stata finalista degli ultimi playoff ha rinuciato alla domanda per la DR2. Ripescata in Divisione Regionale 2 invece l'Antoniana Como, presenza fissa dal 2014 e che festeggia questa bella notizia annunciando una nuova sinergia con la CDG Erba: "A dare nuova e fresca linfa vitale al gruppo bianconero che sarà diretto dal confermatissimo coach Daniele Peracca arrivano i ragazzi della C.D.G. Le Bocce Erba: un valido gruppo di giovani reduci dallo strepitoso successo di pochi mesi fa in DR3 (campionato disputato in parallelo all'U19), categoria da cui non sono potuti salire causa prima squadra societaria già in DR1". Una collaborazione che mixa esperienza a gioventù e che porterà benefici ad entrambe le società ma potrebbe anche essere un valido esempio di sinergia per tutto il movimento lariano.

Raduni femminili: Vertemate e Villa Guardia al lavoro

In campo femminile si è radunata lunedì sera l'Us Vertematese che sotto la guida del confermato coach Luca Zanotti parteciperà al campionato di Serie C. Dove probabilmente sarà rispescata la squadra del Gs Villa Guardia che si è radunata ieri sera, martedì 26 agosto, agli ordini di coach Fabrizio Molteni. Non chiederà il ripescaggio in Serie C, ma ripartirà dalla Promozione la Nonna Papera Sant'Ambrogio Maraino Comense che si radunerà lunedì primo settembre agli ordini del confermatissimo coach Dionigi Cappelletti alla sua decima stagione in biancorosso.