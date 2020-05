Basket sospesa l’acquisizione dei punti PAO 2019/20 per tutti i coach

Basket importante comunicazione del Comitato Nazionale Allenatori.

Basket questa decisione però non pregiudica il tesseramento gare dei tecnici lariani per l’annata 2020/21

Continuano gli interventi della federazione italiana pallacanestro a favore dell’intero movimento del basket nazionale e anche lariano. Dopo che l’ultimo consiglio federale per far fronte all’emergenza coronavirus ha deciso di stanziare un piano pari quasi a 7 milioni di euro a sostegno della ripresa dell’attività di società e addetti ai lavori ma anche di posticipare al 31 luglio 2020 il termine di riaffiliazione a tutti i campionati professionistici e non, ecco che in queste ore è arrivato un altro intervento concreto questa volta a favore degli allenatori italiani di ogni categoria e livello. Il CNA, il Comitato Nazionale Allenatori di basket ha inviato a tutti i comitati regionali una lettera per comunicare la sospensione ufficiale del programma dei punti di aggiornamento PAO per i tesserati CNA di tutti i livelli. Una lettera che il comitato regionale Lombardia ha poi inoltrato anche a tutti i tecnici della provincia di Como che in queste ore stanno ricevendo il comunicato. Ricordiamo che i punti Pao sono un aggiornamento obbligatorio per ogni allenatore indispensabile per il suo tesseramento a ogni stagione agonistica. Questa sospensione relativa alla stagione 2019/20 non pregiudicherà però il tesseremento degli allenatori alla stagione sportiva 2020/21.

Ecco il testo della lettera inviata dal CNA

“La presente per comunicarvi che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto, il C.N.A. ha deciso di sospendere l’acquisizione dei punti P.A.O. per la stagione sportiva 2019/2020, e di inibirne il controllo ai fini del tesseramento gare per la stagione sportiva 2020/2021.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA C.N.A.

Monica Lenti

