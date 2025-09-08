Basket tempo di amichevoli: tris vincente per Cermenate, ok Cabiate

Tempo di prime amichevoli per le squadre comasche impegnate a preparare i campionati Senior regionali.

La Virtus

Per la verità chi ha già iniziato la serie di test match è la Virtus Cermenate che sabato sera ha giocato la sua terza amichevole ufficiale. Dopo aver battuto Vacallo e Bottanuco, ieri sera la Virtus di coach Edoardo Pogliaghi ha calato il tris vincente superando in casa gli svizzeri dello Stabio con un larghissimo 101-41 (parziali 19-13, 33-3, 26-11, 23-14).

Il precampionato della squadra giallonlù continuerà mercoledì 10 alle 20 con Robur Saronno-Virtus; sabato 13 alle 18 con Virtus-Legnano; sabato 20 e domenica 21 con il Trofeo Malacarne con Virtus, Calolziocorte, Venegono, Rondinella.

Il debutto in campionato, invece, è fissato per sabato 27/9 alle 18.30: Milanotre-Virtus.

Prima uscita vincente per il Cabiate di DR1

Prima amichevole per la Pallacanestro Cabiate in preparazione al debutto nel campionato di Divisione Regionale1. La squadra lariana allenata da coach Matteo Borghetti ha ospitato un’avversaria di categoria superiore il Seregno che milita in Serie C.

Dopo un primo quarto dove gli attacchi sono stati meglio delle difese (19-19), Seregno ha condotto il secondo quarto toccando il +8 all’intervallo. Nonostante i pochi allenamenti nelle gambe Cabiate è stato bravo a recuperare e sorpassare, gestendo gli ultimi minuti. Risultato finale 56-44 per Cabiate che ha ruotato molto nonostante le assenze di Veggetti e Dascola. Cabiate tornerà in campo già mercoledì alle 21.15 per ospitare una seconda amichevole contro Paderno Dugnano e poi venerdì 19 ancora in casa contro Appiano Gentile.