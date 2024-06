Basket: venerdì nero per le lariane retrocedono Appiano, Inverigo, Villa Guardia e  Cabiate

Venerdì nerissimo per le squadre lariane impegnate nei play out di Divisione Regionale 1 e che ha riservato un poker di retrocessioni. Ieri sera ad Appiano Gentile e Villa Guardia non sono bastate le vittorie casalinghe per ribaltare le serie contro Sarezzo e Trezzano mentre Inverigo non è riuscito a difendere il + 3 dell'andata ma si è arreso a Castronno così come il Cabiate è stato travolto in casa della Robur Saronno. Unica portacolori nostrana rimasta in lotta per la salvezza è il Cucciago Bulls che domani proverà a ribaltare il -3 subito all'andata contro l'Excelsior Bergamo potendo contare sul fattore campo.

I tabellini delle gare 2 di ieri

Pall. Castronno - Il Gigante Inverigo 58 - 39 (1 - 1) Castronno va al 2° turno

Parziali 15-15, 27-21, 46-35

Il Gigante Inverigo: Galli Riccardo 13, Broggi Matteo 5, Cappelletti Simone 4, Motta Cristiano 4, Terraneo Mattia 4, Carcano Nicolò 3, Gafforelli Tommaso 3, Garota Giacomo 3, Caggio David, Galli Federico. All. Oldani.

Indipendente Appiano - Sarezzo 60 - 56 (1 - 1) Sarezzo va al 2° turno

Parziali 13-21, 32-35, 49-41

Indipendente Appiano: Clerici Alex 12, Leva Matteo 12, Borsani Riccardo 10, Lanzi Lorenzo 10, Castelli Federico 5, Sirtori Vittorio 5, Rossi Marco 3, Castelli Alessandro 2, Zaffaroni Gabriele 1, Mascheroni Luca, Spigarolo, All. Leva.

Robur Varese - Pall. Cabiate 84 - 56 (2 - 0) Robur Varese va al 2° turno

Parziali 19-20, 45-34, 68-38

Pall. Cabiate: Orsi Mattia 15, Attolini Filippo 9, Marchetti Federico 8, Pessina Daniele 8, Bloise Mattia 5, Riboldi M. 4, Nobili Andrea 3, Di Guglielmo G. 3, De Piccoli Andrea 1, Castiglioni Filippo, Tagliabue Samuele, Boscolo. All. Colombo.

G.S. Villa Guardia - Trezzano 60 - 52 (1 - 1) Trezzano Basket va al 2° turno

Parziali 22-13, 36-27, 53-36

G.S. Villa Guardia: Pagani Samuele 16, Mazzoni Michael 9, Magatti Leonardo 8, Gatti Nicolò 7, Giussani Elia 5, Lamedica Alessio 5, Strambini Pietro 4, Moscatelli Igor 3, Persico Benedetto 3, Veronelli Francesco, Volontè Edoardo, Filomena L. All. Di Lorenzo

Programma gare di ritorno 1° turno play out

Venerdì 31 maggio 21.30 Castronno-Inverigo 58-39, Villa Guardia-Trezzano 60-52, Robur Varese-Cabiate 84-56 , Indipendente Appiano Gentile-Sarezzo 60-56; domenica 2 giugno ore 18.30 Cucciago Bulls-Excelsior Bergamo arbitri Ciceri-Bernardi).

Risultati delle gare d'andata 1° turno play out

Trezzano-Villa Guardia 65-48, Cabiate-Robur Varese 69-72, Inverigo-Castronno 75-72, Sarezzo-Appiano Gentile 79-60, Excelsior Bergamo - Cucciago Bulls 69-66.