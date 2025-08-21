Pallacanestro giovanile

Basket: Virtus Cermenate unica portabandiera lariana nel campionato Under19 Gold Lombardia

La società brianzola gialloblù si conferma nell'olimpo della pallacanestro regionale

Basket: Virtus Cermenate unica portabandiera lariana nel campionato Under19 Gold Lombardia
Cermenate
Pubblicato:
Aggiornato:

Se la Pallacanestro Cantù è l'unica rappresentante del movimento cestistico comasco tra le 72  società che parteciperanno al campionato nazionale Under19 Eccellenza 2025/26, anche nel panorama lombardo ci sarà una sola portabandiera nostrana che giocherà nel torneo regionale Under19 Gold. Tra le 16 società ammesse a questo campionato prestigioso infatti figura anche la Virtus Cermenate già finalista nell'ultima stagione e poi qualificata alle finali nazionali di categoria. Una nuova conferma per il club gialloblù nell'elite del basket giovanile lombardo. Ora si attende la pubblicazione del calendario della regular season 2025/26.

Le magnifiche 16 del campionato U19 Gold Lombardia

  • BASKET GALLARATE SOCIETA'
  • BASKET LECCO
  • VIRTUS CERMENATE
  • A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE
  • BASKET COSTA
  • ASD SOUL BASKET MILANO
  • PALL. AURORA DESIO
  •  A.S.D. JUNIOR BASKET
  • A.DIL. POL. CALUSCHESE
  •  A.S.D. S. PIO X MANTOVA
  •  A.S.D. TIGERS MILANO
  • JBSTINGS CURTATONE
  • NBB MAZZANO
  • MALASPINA SPORT TEAM
  • LEGNANO KNIGHTS BASKET
  • POLISPORTIVA MA.GO
Virtus Cermenate Under19
Virtus Cermenate Under19 Gold finalista nella scorsa stagione
