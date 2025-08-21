Basket: Virtus Cermenate unica portabandiera lariana nel campionato Under19 Gold Lombardia

Se la Pallacanestro Cantù è l'unica rappresentante del movimento cestistico comasco tra le 72 società che parteciperanno al campionato nazionale Under19 Eccellenza 2025/26, anche nel panorama lombardo ci sarà una sola portabandiera nostrana che giocherà nel torneo regionale Under19 Gold. Tra le 16 società ammesse a questo campionato prestigioso infatti figura anche la Virtus Cermenate già finalista nell'ultima stagione e poi qualificata alle finali nazionali di categoria. Una nuova conferma per il club gialloblù nell'elite del basket giovanile lombardo. Ora si attende la pubblicazione del calendario della regular season 2025/26.
Le magnifiche 16 del campionato U19 Gold Lombardia
BASKET GALLARATE SOCIETA'
BASKET LECCO
VIRTUS CERMENATE
A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE
BASKET COSTA
ASD SOUL BASKET MILANO
PALL. AURORA DESIO
A.S.D. JUNIOR BASKET
A.DIL. POL. CALUSCHESE
A.S.D. S. PIO X MANTOVA
A.S.D. TIGERS MILANO
JBSTINGS CURTATONE
NBB MAZZANO
MALASPINA SPORT TEAM
LEGNANO KNIGHTS BASKET
POLISPORTIVA MA.GO
