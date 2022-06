Baskin la Pallacanestro Albavilla "profeta in patria" ed è campione regionale 

Baskin a Orsenigo nel weekend scorso si sono giocate le finali del campionato Lombardia Nord.

Baskin il team lariano diretto dai fratelli Davide e Cristian Colombo ha battuto in finalissima la Futura Milano per 80-65

La squadra di baskin della Pallacanestro Albavilla è campione Lombarda. Un risultato prestigioso quello conquistato dal team biancoblù guidato in panchina dai fratelli Davide e Cristian Colombo e ottenuto sabato scorso al termine delle finali del campionato Regionale Lombardia Nord che si sono svolte presso la palestra comunale di Orsenigo. Dopo aver dominato la regular season chiusa da imbattuta con sole vittorie, la squadra di Albavilla è stata profeta in patria e ha vinto anche la finalissima contro la Futura Milano con il punteggio di 80-65. Equilibrio solo nel primo quarto poi i locali hanno preso il largo per chiudere sul +30 all'intervallo. Nella terza frazione i milanesi hanno provato a recuperare ma i loro tentativi sono stati controllati bene da Albavilla che ha piazzato l'allungo decisivo che ha consegnato vittoria e titolo regionale con pieno merito. In precedenza il San Carlo Rho era salito sul terzo gradino del podio lombardo. Al termine delle finali tutte le squadre sono state premiate dal sindaco di Orsenigo Maddalena Pinti quindi applausi e foto di rito per tutti a suggegllo di una grande festa di sport e canestri.

Classifica finale campionato regionale Lombardia Nord

1° posto Pall. Albavilla

2° posto Futura Milano

3° posto San Carlo Rho