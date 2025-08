Be Inspired: i numeri della stagione

Il progetto

"Grande interesse delle nuove generazioni"

La stagione del progetto "Be Inspired", gestito dalla Briantea84, è stata ampiamente positiva. I numeri si sono confermati in crescita e l'obiettivo di diffondere la cultura dello sport si può dire raggiunto.

Il progetto

"Be Inspired" consiste nel portare a scuola, negli oratori e all'interno delle associazioni sportive le storie di vita e di sport degli atleti della Serie A di basket in carrozzina. Un modo per avvicinare i giovani e i giovanissimi a un mondo che spesso non è conosciuto. A seguito dell'incontro, inoltre, i ragazzi sono invitati insieme alle loro famiglie ad assistere alle partite casalinghe. Si crea, così, una connessione duratura. L'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente la propria platea con una piattaforma di e-learning su cui si sta lavorando da tempo. Si chiamerà Be Inspired 4.0 e si avranno più notizie nel prossimo periodo.

I numeri

La scorsa stagione c'erano stati 84 appuntamenti per un totale di 4934 giovani incontrati. Numeri che sono stati ulteriormente migliorati in questo 2024/2025. Gli incontri hanno raggiunto la tripla cifra arrivando a quota 102 mentre i ragazzi "intercettati" sono stati 5511 per un totale di quasi 3684 chilometri percorsi. Le province toccate, inoltre, sono state ben sei in due regioni diverse, Lombardia e Piemonte: Como, Monza-Brianza, Lecco, Milano, Varese e Novara.

"Vogliamo continuare così"

Simone Rabuffetti è il coordinatore del progetto "Be Inspired" e ha tracciato un bilancio di questa intensa annata: "Ogni anno ci stupiamo sempre di più dell'impatto di questo progetto sui giovani. Non è solo l'entusiasmo che si percepisce al palazzetto, ma anche l'interesse che la nuova generazione ha nei confronti dello sport paralimpico e dei suoi valori. C'è voglia di sapere e di conoscere".

Rabuffetti prosegue: "Siamo arrivati a 102 incontri nelle scuole, negli oratori e nelle società sportive: un dato incredibile. Perché i protagonisti di questi appuntamenti sono i giocatori della prima squadra della Unipol Briantea84 Cantù che attivamente si mettono in gioco, in discussione e portano la loro testimonianza viva e concreta. E se la settimana-tipo di un atleta è ritmata da doppie sessioni di allenamento quotidiane, i numeri diventano ancora più rilevanti".

Dunque, si può guardare al futuro con ottimismo: "L'obiettivo primario di Briantea84, dalla sua fondazione, è quello di creare nuove generazioni più consapevoli, che possano essere trascinanti e testimoni nel loro quotidiano. Vogliamo continuare così, guardando oltre e ponendoci sempre più nuovi orizzonti da raggiungere".

In conclusione, insieme alla consapevolezza che il lavoro svolto finora è stato ottimo, c'è anche la determinazione di continuare a crescere sostenendo un progetto dall'alto valore culturale.