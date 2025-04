Bea Del Pero vola in semifinale scudetto con San Martino di Lupari

La cestista di Cantù Beatrice Del Pero vola in semifinale scudetto nel campionato di Serie A1 femminile.

Bea Del Pero vince in trasferta

La guardia brianzola ha raggiunto questo importante traguardo ieri sera, mercoledì 9 aprile, quando con la sua San Martino di Lupari ha vinto in trasferta gara 3 dei quarti di finale dei playoff andando a sbancare il campo della BCC Derthona per 72-82. Per "Bea" 7 punti in 27' di gioco che le hanno permesso di ribaltare la serie per 2-1 e vincere anche un personale derby lariano contro la binaghese Valentina Gatti lunga del Derthona. Ricordiamo, infatti, che la serie era iniziata male per Del Pero: ko in gara 1 per 79-64, poi in gara 2 è arrivato il pareggio a domicilio per 72-59 che ha rimandato l'esito finale al match di ieri sera. Ora Del Pero e le lupe di San Martino affronteranno in semifinale la Famila Schio al meglio delle cinque partite: gara 1 il 16 aprile, gara 2 18/4, gara 3 il 23/4 eventuali gara 4 il 25/4 e gara 5 il 28/4. Per Bea sarà un tuffo nel passato visto ch affronterà la sua ex squadra Schio con cui ha vinto tanto negli anni scorsi. Nell'altra semifinale invece si sfideranno Venezia e Campobasso che nei quarti ha eliminato il Geas Sesto San Giovanni della cestista di Asso Laura Spreafico.