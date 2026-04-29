“Bella” amara per Rovello Porro che perde a Orzinuovi e dice addio alla semifinale

Si è concluso alla “bella” il cammino nei playoff di Divisione Regionale 1 per il Basket Rovello Porro.

La gara

La squadra brianzola allenata da coach Alessandro Monti nel weekend era attesa dalla terza partita quella decisiva della serie dei quarti di finale sul campo di Orzinuovi. Partita molto combattuta e giocata sul filo dell’equilibrio nei primi due quarti con Rovello Porro avanti alla pausa lunga per 36-35. Dopo l’intervallo però i locali hanno piazzato il parziale che è risultato decisivo allungando e poi resistendo alla rimonta ospite. Rovello Porro si congeda così da una stagione che l’ha visto protagonista. Continua invece quella de Le Bocce Erba, una portacolori lariana rimasta in gioco, che da venerdì 1 maggio aprirà alle ore 18 la serie di semifinale contro il Coccaglio. Gara 2 in trasferta il 6 maggio ore 21, eventuale bella ancora a Erba domenica 10 maggio .

Gara 3 Orzinuovi-Rovello Porro 71-62

Parziali 14-14, 35-36, 55-47 2 – 1

River Basket Orzinuovi: Luca Paderno 16, Simone Brunelli 14, Luca Apollonio 13, Andrea Piscioli 12, William Zanardi 9, Jordan Mercado 5, Alberto Brunelli 2, Andrea Assoni 0, Alberto Fattori 0 All. Emanuele Maioli Ass. Mirko Ruscelli – Massimo Orabona

Basket Rovello: Tomaselli Jacopo 13, Bosa Andrea 11, Canton Marcello 11, Caccia Luca 9, Figini Leonardo 9, Donegà Luca 5, Borsani Riccardo 4, Castiglioni Filippo 0, Losa Riccardo 0, Rebussi Pietro 0, Marcolongo Francesco 0, All. Monti

Playoff quarti di finale tabellone B

Gara 2: martedì 21 Vimercate-Coccaglio 77-61 (serie 1-1), Treviglio-Agrate 62-74 (serie 0-2), mercoledì 22 ore 21 Basket Sarezzo-Le Bocce Erba (serie 0-2), Rovello Porro-Orzinuovi 69-52 (serie 1-1).

Gara 1: venerdì 17 Albrici Coccaglio – DI. PO. Vimercate 60-47, Agrate Brianza – Scuola Basket Treviglio 70-62, Basket Orzinuovi – Basket Rovello 78-59; domenica 19 Le Bocce Erba – Basket Sarezzo 63-48.

Gara 3: Coccaglio-Vimercate 52-51 (serie 2-1), Orzinuovi-Rovello Porro 71-62 serie 2-1