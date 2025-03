Bene il Veniano, avanza l'Aurora: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: il Cassina prova a tenere il passo, vittoria importante del Veniano

Girone A - Buon punto per la For Soccer a Cantello: i blugranata interrompono così la striscia di quattro ko consecutivi. Ora sono ottavi a 31 punti.

Girone B - Il Cassina batte 3-0 l'Atletico Lomazzo e prova a tenere il passo delle due monzesi in vetta: è terzo a 44 punti. Cade di misura l'Itala con l'Ardisci e Maslianico: ora è undicesimo a 25 punti. A quota 25 anche la Cdg Veniano, che supera 2-1 il Menaggio e si riavvicina alla zona salvezza. Niente da fare per il Bulgaro, che perde 3-1 sul campo della capolista Sc United e resta terzultimo a 20 punti.

Seconda categoria: l'Aurora è sempre più seconda

Girone G - Altro successo per l'Aurora Montano, che passa 2-3 a Sagnino e allunga in classifica sul Cda Cavallasca: i gialloverdi hanno tre punti in più e una gara in meno. Sanfermini che non sono andati oltre il 2-2 in casa con la Guanzatese. Ottimo punto per l'Uggiatese, che ferma la corazzata Cucciago sul 3-3: gialloblù che scalano però in sesta posizione a 34 punti. Nelle retrovie, il Colverde si arrende 2-0 al Lezzeno ma resta fuori dalla zona calda: è dodicesimo a 23 punti. Guanzatese a quota 21, mentre la Concagnese pareggia 1-1 nello scontro diretto con la Cdg Erba e si porta in penultima posizione a 20 punti.

Terza categoria: seconda vittoria stagionale per il Villaguardia

Como - Girone A

Vittoria di misura il Real San Fermo sul Valbasca Lipomo (1-0): neroverdi ottavi a 35 punti.

Varese - Girone A

Battuto 4-0 il Villaguardia dalle Azalee Gallarate: resta ultimo a 8 punti.