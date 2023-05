Episodio che c'entra poco con lo sport quello accaduto ieri sera, lunedì 29 maggio 2023, al termine di gara 2 tra Cantù e Pistoia: Gabriele Benetti, giocatore della Giorgio Tesi Group, è stato colpito al volto da un oggetto lanciato dalla curva dei tifosi canturini.

Qui il video pubblicato dal giocatore sui social:

Benetti colpito in faccia dai tifosi canturini alla fine della semifinale play off

Un episodio da condannare, come ha prontamente fatto la società canturina diramando in mattinata una nota ufficiale:

"Pallacanestro Cantù condanna fermamente l'episodio avvenuto ieri sera al termine della gara casalinga con la Giorgio Tesi Group Pistoia, match che si era svolto regolarmente in un clima caldo, ma corretto. Il Club si dissocia e condanna ogni forma di inciviltà che, pur se compiuta da un singolo individuo, danneggia però l’immagine di un’intera tifoseria, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà all'atleta pistoiese Gabriele Benetti, oltre che ribadire come certi episodi niente hanno a che vedere con il basket e lo sport.

Pallacanestro Cantù ha sempre creduto in uno sport fatto di lealtà, rispetto e civiltà. In questo senso, il Club auspica massima distensione e collaborazione per il prosieguo della serie, che possa svolgersi in un clima sereno e di virtuosa competizione sportiva".