Berdini e Acqua S.Bernardo: strade separate

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che Nicola Berdini non farà parte del roster della prossima stagione.

Berdini non prosegue con la Pallacanestro Cantù

Il comunicato: “Arrivato a Cantù nell’estate del 2022 come uno dei giovani italiani più promettenti, Berdini ha trascorso in biancoblù due annate in cui ha continuato il suo percorso di crescita sportiva. Il Club coglie l’occasione per ringraziarlo per l’impegno profuso e per augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.