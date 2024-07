Bernardi e l'Italia U20 schiantano la Serbia e volano ai quarti degli Europei

Continua a gonfie vele il campionato Europeo per Ilaria Bernardi e l'Italia Under20. La cestista di Figino con la nazionale azzurra hanno superato anche gli ottavi di finale della rassegna continentale in corso di svolgimento a Vilnius e Klaipeda in Lituania battendo in serata la Serbia per 91-63. Si tratta del quarto successo di fila per Bernardi e compagne che ora nei quarti sfideranno la Lettonia venerdì 12 luglio.

Il tabellino di Italia-Serbia 91-63

Parziali: 26-17; 18-11; 24-19; 23-16

Italia: E. Villa* 32 (4/6, 7/13), Lussignoli 7 (2/4, 1/4), Lucantoni (0/3), M. Villa* 18 (7/9, 0/4), Zanardi* 10 (0/1, 2/5), Caloro 6 (0/1, 2/3), Tomasoni* (0/3, 0/1), Arado ne, Piatti 2 (1/1), Bernardi 5 (1/2, 1/2), Cancelli 7 (3/4), Osazuwa* 4 (2/5). All: Piazza

Serbia: Nestorov* 12 (2/4, 3/4), Djkanovic* (0/1 da tre), Zecevic* 2 (1/2), Piljevic 12 (3/3, 2/4), Spasovski (0/19, Avlijas ne, Vukovic (0/2, 0/1), Jevtovic* 13 (5/8), Marojevic* (4/9), Janic, Milanovic 12 (4/6, 1/3), Dragicevic 4 (1/3, 0/1). All: Butulija

Il calendario delle partite azzurre

Sabato 6 luglio: ore 14.30 Italia-Turchia 74-50, Polonia-Finlandia 64-53

Domenica 7 luglio: ore 19.30 Italia-Finlandia, Polonia-Turchia 52-73

Martedì 9 luglio: ore 17 Italia-Polonia 71-62 (Bernardi 3), Turchia-Finlandia

Classifica girone C

Italia 6; Turchia 4; Polonia, 2; Finlandia 0.

Ecco le 12 azzurre per gli Europei U20

ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO

ILARIA BERNARDI 2005 176 G BASKET COSTA MASNAGA

BEATRICE NOEMI CALORO 2004 175 G BASKET COSTA MASNAGA

ADELE MARIA CANCELLI 2004 189 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE

LAVINIA LUCANTONI 2005 176 G BASKET ROMA

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 173 G OROROSA BERGAMO

CRISTINA OSAZUWA 2005 189 C BASKET COSTA MASNAGA

CATERINA PIATTI 2006 193 C BASKET COSTA MASNAGA

RAMONA TOMASONI 2004 171 G BRIXIA BRESCIA

ELEONORA VILLA 2004 171 G BASKET COSTA MASNAGA

MATILDE VILLA 2004 171 P REYER VENEZIA MESTRE

CARLOTTA ZANARDI 2005 179 P BRIXIA BRESCIA

Allenatore: GIUSEPPE PIAZZA

Assistenti: MICHELE DALL’ORA, FRANCESCA DOTTO