Bianchi, dalle giovanili alla prima squadra della Campi Reali

Giocare in Serie A è il sogno di ogni bambino che inizia a praticare la pallavolo. Lo è stato, ora realizzato, anche per Bianchi.

Tommaso Bianchi ha realizzato un sogno

Farlo con la maglia della squadra con cui ha iniziato ancora di più. Ma non per tutti si realizza. Per Tommaso Bianchi, invece, quel momento è arrivato. Sarà lui, prodotto del settore giovanile di Cantù e già allenatore delle selezioni Under, ad essere il vice di Capitan Luca Butti per il prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca. “Tommy” ha giocato con la maglia canturina dall'Under 13 alla Serie C, per poi trascorrere l'ultimo biennio con Valbreggia Volley, dove ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C.

“Tommy è una bella storia - racconta coach Alessio Zingoni - Cercavamo per quel ruolo un ragazzo della zona, e lui è una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Cantù qualche anno fa. Giocava nel settore giovanile, ma per varie vicissitudini è andato a fare esperienza in altre squadre. Sono contentissimo di averlo perché sa di avere un'occasione grossa, e sono certo che darà l'anima. Ha delle buone basi tecniche per il suo ruolo, sicuramente gli manca un po' di visione sulla velocità della palla e degli scambi a questo livello. Sta già lavorando a livello fisico per mettersi in pari, e sicuramente quando cominceremo con la parte tecnica ci vorrà un pochino di tempo per assestarsi, ma ci riuscirà. La cosa importante è che lavorerà sempre, e su questo non ho nessun dubbio”.

Il sogno di ogni bambino

“Penso che sia il sogno di ogni bambino che gioca a pallavolo poter fare un'esperienza del genere - confessa il libero - ma farlo nella squadra nel cui settore giovanile giocavo è ancora meglio. Ho sempre visto la Serie A2 come un obiettivo, e ci sono arrivato. Non è una cosa da poco. Inoltre sarò il vice della nostra bandiera (il Capitano Luca Butti, ndr), e chissà se riuscirò ad emulare la sua carriera. Per me sarà una bella esperienza di crescita, non solo tecnica, ma anche personale. Sappiamo che saremo una squadra giovane, quindi sarà un po' più difficile, ma non avendo troppa pressione addosso dovremo giocare con leggerezza, spingere sempre al massimo, e portare a casa tutto quello che potremo. A livello personale il mio obiettivo per la prossima stagione è l'esordio: sono quello con meno esperienza della categoria, e mettere piede in campo per me sarebbe già una bella soddisfazione. Principalmente mi piacerebbe avere una bella crescita sia a livello tecnico che a livello personale. Ma soprattutto riuscire a raggiungere gli obiettivi della squadra”.

La scheda:

Tommaso Bianchi, nato a Cantù nel 2002, è un libero che conta già una carriera importante:

2010-2015: Figino Volley (Giov.)

2015-2023: Libertas Cantù (Giov./D/C)

2023-2025: Valbreggia Volley (D/C)

2025-…: Campi Reali Cantù (A2)

Palmares:

Campionato Provinciale Under 13 misto (2015)

Secondo posto Trofeo dei Territori Lombardia (2016)

Promozione da D a C (2024).