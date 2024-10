Bianchi Group in vittoria, resta imbattuta in campionato

Vittoria per 3-0 per la Bianchi Group di Cermenate che ha la meglio delle comasche del San Giorgio Luraghese e resta imbattuta in campionato.

La Bianchi Group vola in testa al campionato

Buon avvio di primo set per Cermenate (4-2, 9-3). San Giorgio non reagisce (12-6, 15-7, 20-11) e per la Bianchi Group è semplice chiudere il parziale 25-16. Il secondo set è la copia del precedente con la formazione di coach Rutigliano che parte avanti (4-2, 8-5, 13-8), amministra il vantaggio (19-10) e chiude 25-14 il parziale. Più combattuto il terzo set. Dopo un 3-0 iniziale per le virtussine, sono le ospiti a portarsi avanti (6-8, 7-10). Cermenate non demorde ed impatta sul 13-13. San Giorgio si blocca (15-13, 14-19), ma nel finale riesce ad accorciare (22-19, 22-24), ma è la Bianchi Group a chiudere l’ultimo punto vincendo 25-22 il parziale e l’incontro 3-0.

Il commento del coach

Coach Rutigliano commenta così l’incontro:

“Sono contento per i tre punti. Arrivano da una partita lenta ma finalmente gestita con calma e attenzione. È la terza gara con queste caratteristiche, e la paura era proprio di non avere un cambio ritmo adeguato per portare a casa agevolmente il risultato. Brave tutte, ma per sabato dobbiamo per forza aggiungere qualcosa… e non sarà per nulla semplice. Ora godiamoci il weekend con un po’ di respiro!”

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà, lontano dalle mura amiche, Sampietrina Seveso sabato 2 novembre 2024 alle ore 20.30 a Seveso (MB).

Il tabellino

BIANCHI GROUP CERMENATE 3-SAN GIORGIO LURAGHESE 0 (25-16, 25-14, 25 22)

CERMENATE: Sarubbi 5, Pusceddu, Mancarella 8, Mussida, Clerici 15, Celichini ne, Modena ne, Frigerio ne, Rusconi 7, Maiocchi 7, Crepaldi 8, Ferrario, Castelli (L1), Lugo (L2).

Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.