Big match amaro per la Cierre Ufficio Cantù U15 battuta in casa dall’Olimpia Milano

Niente da fare per la Cierre Ufficio Cantù nel big match d’alta quota del campionato Under15 Eccellenza valido per il recupero del 6° turno d’andata.

La sconfitta

La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere in casa alla capolista Olimpia Milano che ha imposto il suo ritmo andando a vincere in progressione per 65-117. I canturini ci hanno provato soprattutto nella prima parte a tenere aperto il derby ma poi hanno dovuto alzare bandiera bianca. Cantù resta così al secondo posto e tornerà in campo sabato 22 per aprire il girone di ritorno ospitando il Pedrengo (ore 18) già battuto nel match d’andata.

Tabellino Ci.Erre Ufficio Cantù-Olimpia Miulano 65-117

Parziali: 12-29, 29-59, 52-88

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 2, Marenco 2, Sanvito 2, Moscatelli 1, Fioravanti 12, Terraneo, Colombo 13, Galimberti 13, Lombardi 2, Castoldi 4, Molteni 11, Torchio 3. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Olimpia Milano: Cipriano 12, Angelucci 6, Costa 4, Grandi 9, Perlo 10, Pedrocchi 15, Digiorgio 12, Gambino, Ferrante 8, Veggetti 16, Buzzetti 11, Carbognin 14. All. Diamante.