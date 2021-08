Bike Cadorago: bel risultato nel Verbanese.

La compagine di Bike Cadorago sta attraversando un buon periodo di forma. Dopo i piazzamenti della scorsa settimana, la conferma è arrivata ieri, domenica, da Villadossola, nel Verbanese dove – dopo 35 chilometri di gara – Sara Mazza, Esordiente classe 2007 in forza al team lariano, ha concluso il “Trofeo Germano Barale” classificandosi decima nella propria categoria.

La gara

La gara, organizzata dal Pedale Ossolano, ha visto le Esordienti (atlete di 13 e 14 anni) correre assieme alle ragazze della categoria Allieve (15enni e 16enni) in quella che i regolamenti definiscono gara promiscua. Per la cronaca, la vittoria nella classifica Esordienti è andata a Maria Acuti (Valcar Travel & Service) mentre tra le Allieve la migliore è stata la trentina Sara Piffer (VS Mezzocorona).