Ciclismo

Bella prestazione della giovane atleta comasca.

Bike Cadorago: Elettra Maroso sfiora il podio a Bianconese.

S.C.V. Bike Cadorago protagonista a Bianconese di Fontevivo nel Parmense, dove oggi sono andate in scena le gare del “Trofeo Bussolati Asfalti” per Allieve ed Esordienti. Proprio al termine dei 28 chilometri della gara per Esordienti è arrivato un bellissimo risultato per la compagine lariana: Elettra Maroso ha sfiorato il podio nella classifica riservata alle ragazze nate nel 2009. L’atleta di Arcisate, già piazzata a metà marzo nel Trofeo Pasqualando di Ponte a Egola dove aveva terminato ottava, oggi si è migliorata tagliando il traguardo in quarta posizione di categoria. Davanti a lei nell’ordine la vincitrice Viola Invernizzi (Team Serio), la seconda classificata Jolanda Sambi (Calderara) e Emma Colombo (Ju Green).