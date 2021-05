Bike Cadorago, le maglie comasche coloreranno le strade del Milanese e delle Marche.

Domani, domenica 16 maggio, le maglie di Bike Cadorago coloreranno le strade del Milanese e delle Marche.

Bike Cadorago in trasferta

Le Esordienti e l’Allieva Beatrice Roda saranno impegnate a San Giuliano Milanese dove affronteranno le gare della Giornata del Ciclismo Giovanile assieme agli Esordienti maschi: la prima competizione scatterà alle 9.30 e si articolerà su un circuito locale di 4,2 chilometri che verrà ripetuto sette volte. La seconda gara, dalle 10.30, vedrà il gruppo di atleti e atlete pedalare sul medesimo circuito portando a termine otto giri (33,6 Km).

Gareggerà in mattinata (partenza alle 10.00) anche la Junior Elisa Valtulini che pedalerà spalla a spalla con le atlete Elite nel “Trofeo Born to Win” di Ascoli. La corsa sarà caratterizzata da un circuito vallonato di sei chilometri che le contendenti dovranno ripetere per 16 volte (96 km) prima di giungere al traguardo finale dove l’arrivo alle 12.30 circa.