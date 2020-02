La scelta di Bike Cadorago per la stagione 2020 è precisa: puntare sulla linea verde. Il presidente Sala e i suoi collaboratori, infatti, hanno costruito una formazione Esordienti in cui tutte le sei atlete tesserate sono al debutto in categoria.

Bike Cadorago punta sulla linea verde: sei esordienti al primo anno

La scelta di Bike Cadorago per la stagione 2020 è precisa: puntare sulla linea verde. Il presidente Sala e i suoi collaboratori, infatti, hanno costruito una formazione Esordienti in cui tutte le sei atlete tesserate sono al debutto in categoria.

Oltre a Ludovica Gatti e Carola Villanova, che già nel 2019 hanno difeso i colori cadoraghesi nei Giovanissimi, entrano a far parte del gruppo Bike Cadorago altre quattro ragazze nate nel 2007: Anna Colombo e Sara Mazza, provenienti dalla Unione Sportiva Dairaghese; Linda Carugo, cresciuta nella Ciclistica Biringhello e Ellis Lazzarin, in arrivo dal team varesino San Macario Valerio Biolo.

Poche le novità nella categoria Allieve. Patron Carlo Sala e il tecnico Andrea Dell’Orto hanno riconfermato la coppia Rigamonti – Morzenti; a Rebecca e Marta si affiancheranno la new entry bergamasca Elisa Valtulini, proveniente dal G.S.C. Villongo oltre alle “primo anno” Marta Vergobbi e Beatrice Roda che salgono di categoria dopo essere state protagoniste tra le Esordienti del team lariano.