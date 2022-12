A 45 anni decide di farsi un regalo particolare, un ritorno sul ring per un match di boxing extreme. Rimette i guanti e torna «in the cage», come si dice in gergo tecnico, il campione di Mma erbese Cristian Binda dopo una carriera lunga oltre vent’anni e dopo aver abbandonato i combattimenti, per essersi dedicato all’insegnamento dei ragazzi più giovani e all’apertura di una palestra.

Binda di nuovo sul ring a 45 anni

"Dopo sei anni dall’ultimo combattimento di Mma eccomi qui, con una disciplina nuova però, con regole nuove, la boxing extreme - racconta Cristian Binda, l’erbese specializzato nella Mixed martial arts - Una boxe che però usa non i tradizionali guantoni, ma quelli più piccoli da Mma". Questa sera Binda sarà a Lugano e combatterà con Fabrizio Ferreri un giovane professionista che «ha accettato di incrociare i pugni con me», si legge sul profilo Instagram di Binda.

