Bis vincente per gli Under17 di Cantù corsari a Borgomanero per 85-95

Seconda partita interregionale e secondo successo per la Generali Buelli e Rasero Cantù che ieri sera ha sbancato il campo di Borgomanero per 85-95.

La vittoria

Sulla scia dell'esordio vincente contro Trieste, la squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi ha concesso il bis superando il College Basketball Borgomanero al termine di una partita bellissima e molto combattuta come sottolinea lo stesso coach brianzolo: "Partita davvero bella da vedere e da giocare con punteggio molto alto. Siamo stati bravi, abbiamo giocato una buonissima gara soprattutto in fase offensiva perché vincere a Borgomanero non è mai facile. Siamo stati davvero bravi anche perché abbiamo conquistato due vittorie nel giro di pochi giorni. Siamo contenti e ora avanti così a cominciare dalla prossima sfida". Gli Under17 del PGC Cantù torneranno in campo tra le mura amiche di Seveso contro Bassano sabato 22 marzo alle ore 17.30

Il tabellino

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 9, Redaelli 1, Rossi 2, Zimonjic 6, Ventura 14, Gualdi 10, Malano 8, Panceri 4, Bandirali 10, Bagordo 5, Ghirardi 2, Pavese 24. All. Bonassi, Vice All. Banfi.