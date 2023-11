Blm Briantea84 Cantù Finp: trionfo ai Campionati Italiani e c'è un record nazionale

Sono date da segnarsi sul calendario, nuovi punti di arrivo e altrettanti di partenza, guardando sempre avanti. Perché la BLM Briantea84 Cantù Finp si è presentata ai Campionati Italiani Assoluti in Vasca corta (25 metri) ad Ostia con degli obiettivi ampiamente superati. Il bottino parla di un record italiano esordienti firmato da Edoardo Laguardia Camellini con i 50 rana SB6 chiusi in 54’’00, oltre ad un personal best nei 100 rana. L’atleta classe 2010 aveva iniziato a nuotare con la BLM grazie ad un pacchetto di lezioni private nel gennaio 2023. A distanza di 11 mesi ha scritto una prima pagina importante della sua giovane carriera.

Per Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi, 6 gare in totale che sono valse altrettanti miglioramenti di tempi a cronometro, tutti personal best. Il gruppo guidato da Ilaria Spadaro e Mattia Piovesan si può ritenere più che soddisfatto per quanto raccolto in vasca, in vista dei prossimi appuntamenti.

Il commento di Spadaro, tecnico della BLM

“È andato tutto bene, a cronometro abbiamo ottenuto un record italiano di categoria e dei personal best – ha commentato Spadaro, tecnico della BLM -. Il resoconto di questa trasferta è assolutamente positivo, sono molto contenta. Posso affermare che sono state superate le aspettative, soprattutto perché siamo tornati in gara a distanza di poche settimane dall’ultimo appuntamento e già in quell’occasione c’erano stati dei miglioramenti”.

I risultati delle gare