Blm Briantea84 Cantù: nono posto a Lumezzane e si continua a migliorare

Fine dei giochi per il 2022, la BLM Briantea84 Cantù ha partecipato all’ultimo evento dell’anno con la sua formazione Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

Blm Briantea84 Cantù: Yassir e Rossetti sugli scudi

Lumezzane ha significato nono posto su 17 società partecipanti in una domenica (18 dicembre, ndr) divisa in due: al mattino le gare dei promozionali, a seguire gli agonisti nella storica competizione “Nuotabilità, aspettando il Natale”.

Qualche defezione a causa di malanni stagionali, ma prove più che soddisfacenti per gli 8 atleti biancoblù guidati dal tecnico Silvia Longoni, guardando sempre al futuro. Come le prestazioni in vasca di Yassir che proprio in questa stagione è tornato ad allenarsi e a disputare le prime competizioni a livello promozionale.

“Sessione mattutina molto positiva sia per grinta che per standard mantenuti - ha commentato il tecnico Longoni -. Yassir è stato fortissimo a livello cronometrico, abbassando di tanto i suoi tempi. Si vede che si sta allenando, anche in vista di miglioramenti sotto l’aspetto tecnico”.

Le sfide del pomeriggio sono state metà buone e altrettante macchiate da alcuni errori, ma il giudizio non può che essere di buon auspicio.