BLM Briantea84 protagonista ai Campionati italiani giovanili Finp di nuoto

Olgiate Comasco

In evidenza tre atleti con ottime prestazioni in vasca.

BLM Briantea84 protagonista ai Campionati italiani di nuoto, disputati a Monza.

Blm Briantea84 impegnata con tre atleti

Decimo posto in classifica su trentadue società con soli 3 atleti iscritti alle gare. Riassunto: successo, con uno sguardo molto speranzoso verso il futuro. È una grande BLM Briantea84 Cantù quella scesa in vasca al centro natatorio “Pia Grande” di Monza per i Campionati italiani giovanili Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico) e per il Meeting Giovanile Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) nella mattinata di domenica 24 aprile. I canturini sono stati rappresentati dai giovani Riccardo Magrassi (classe 2008) e Nicolò Mascheroni (2008) per la competizione Finp. Giorgia Conti (2001) ha gareggiato per il Meeting Fisdir. Da registrare i due personal best di Mascheroni nei 100 dorso e 100 stile libero, personale nei 100 dorso per Magrassi. Il primo posto nei 50 rana di Giorgia Conti vale il suo record personale a cronometro con 49 secondi e 60 centesimi.

La soddisfazione della società sportiva

“Non posso che essere contenta della prestazione di Nicolò e Riccardo - ha commentato

Spadaro - Si è visto il frutto del lavoro degli allenamenti. Ci sono aspetti tecnici da sistemare che avrebbero portato a qualche decimo in meno a cronometro, però le nuotate sono state belle e va bene così. Piano piano sta emergendo quello che stiamo facendo in questo periodo”. “Giorgia è andata bene, si vedono i miglioramenti tecnici della nuotata - ha aggiunto Longoni - Ci sono i soliti errori dettati dall’agitazione e dovremo migliorare perché sono parti fondamentali della gara. A livello di tempi è andata forte, Giorgia sta diventando competitiva e ora l’obiettivo dovranno essere gli Italiani assoluti”.

I risultati delle gare

Giorgia Conti (50 rana 49''60 - 50 stile libero 43''90)

Riccardo Magrassi (100 dorso S8 1'42''89 - 100 rana SB7 1'51''77)

Nicolò Mascheroni (100 dorso S9 1'29''71 - 100 stile libero S9 1'16''98)