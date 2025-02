Boccata d'ossigeno per la Pallacanestro Cantù: battuta Cividale

Torna alla vittoria l’Acqua S.Bernardo Cantù, che dopo una partita combattutissima batte Cividale 78-77 grazie a una tripla di Valentini. La gara si è svolta ieri, mercoledì 12 febbraio 2025.

Cantù entra in campo decisa e si porta subito sul 7-0 con Hogue e Valentini. Miani sblocca Cividale, ma i lunghi canturini proteggono il vantaggio. Gli ospiti si scuotono grazie a Redivo e si riportano a un possesso di distanza. Cantù però resta lucida e grazie al canestro finale di Moraschini chiude avanti 23-18.

Cividale trova fiducia in attacco e passa al comando approfittando anche delle basse percentuali al tiro dell’Acqua S.Bernardo. Basile pone fine al digiuno canturino da oltre l’arco e pareggia la sfida. In un finale di quarto nervoso, sono i liberi a fare la differenza e a permettere a Cantù di andare all’intervallo sul 36-30. Hogue porta in doppia cifra il vantaggio canturino, ma Redivo segna da lontano. L’argentino di Cividale sale di colpi e pareggia nuovamente la contesa. Hogue e Moraschini riportano i biancoblù al comando. La tripla di Baldi Rossi e il canestro di Rota fissano il punteggio sul 56-49.

Moraschini e Redivo sono i protagonisti dell’avvio dell’ultima frazione. Cividale prende ritmo e impatta la gara. Riismaa respinge il primo assalto degli ospiti con una tripla, ma Redivo è incontenibile e firma il nuovo vantaggio di Cividale, che entra così nell’ultimo minuto avanti di un punto. Dell’Agnello fa 2/2 ai liberi, Cividale sceglie di commettere fallo ma Valentini non trema dalla lunetta. Rota e McGee sono entrambi perfetti. Redivo sbaglia il secondo libero. Cantù vola in attacco e Valentini fa esplodere il PalaDesio con la tripla della vittoria.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GESTECO CIVIDALE 78 – 77 (23-18, 13-12, 20-19, 22-26)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 11, Baldi Rossi 5, Moraschini 14, Piccoli, Beltrami N.E., Basile 16, Hogue 14, Riismaa 6, McGee 12, Possamai, Viganò N.E., Okeke N.E.

Gesteco Cividale: Lamb 7, Redivo 19, Miani 4, Rota 9, Devetta N.E., Anumba, Marangon 11, Berti 2, Ferrari 8, Dell’Agnello 17, Piccionne.

Arbitri: Cassina, Bonotto, Terranova.

Spettatori: 2607

A fine partita spazio alle parole di coach Nicola Brienza.

"È stata una gran partita e quindi c’è da fare i complimenti a tutte le due squadre. È stata una vittoria voluta, ci abbiamo provato in tutti i modi perché i ragazzi avevano una voglia di vincere enorme. Hanno fatto un primo tempo pazzesco, poi Redivo ha fatto alcuni canestri da campione e ha dato a Cividale lo spunto per rientrare. Nell’ultimo minuto e mezzo potevano essere più attenti e più furbi su un paio di situazioni, però non è un caso che abbiamo vinto la partita con un canestro da 3: se c’è un qualcosa di divino che unisce le cose, non potevamo che vincerla così. Sono contentissimi per i ragazzi, perché in queste 3 settimane si sono alleanti come dei pazzi. Io li vedo tutti i giorni, so quanto ci tengono e so soprattutto quanto stanno male quando le cose non vanno. Oggi è stata proprio una partita di cuore, di chi vuole cambiare qualcosa e non si arrende. Adesso siamo ripartiti, quella di domenica sarà una partita fondamentale per noi. Non me ne frega niente della classifica, ma mi interessa che i ragazzi continuino a riprendere quella fiducia che oggi abbiamo iniziato a ritrovare e domenica dobbiamo continuare questo processo. Oggi siamo tornati e sono estremamente contento per tutti i ragazzi".