Briantea 84 al Trofeo Città di Busto Lions: bellissimo settimo posto

Un traguardo impreziosito dai personal best dei giovanissimi classe 2008 Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi

Settimo posto su ventiquattro società presenti con solo 5 atleti in vasca. È questo il bottino di squadra raccolto domenica 10 aprile dalla BLM Briantea84 Cantù nella diciottesima edizione del trofeo “Città di Busto Lions” Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) a Busto Arsizio (Va).

Nuoto FINP: BLM a Busto Arsizio, il resoconto delle gare

Un traguardo impreziosito dai nuovi record personali dei giovanissimi Nicolò Mascheroni nei 50 e nei 100 stile libero - rispettivamente con 34"22 e 1'18"16 - e Riccardo Magrassi nei 50 stile libero - 47"60 - e dei tempi a cronometro raggiunti, secondo le aspettative, da Ruggero Colombo, Simone Frigerio e Andrea Gatti. Ilaria Spadaro, tecnico e responsabile del settore Finp canturino, ha guidato la spedizione biancoblù nella vasca della Piscina Manara.

“I risultati sono abbastanza in linea con lo stato di forma e di allenamento degli atleti - ha commentato Spadaro -. Abbiamo i personal best di Mascheroni e Magrassi, mentre Frigerio ha nuotato sui suoi tempi. Colombo è la conferma di quanto funzioni il lavoro di allenamento in vasca, fisioterapia e gli esercizi da casa. Mi spiace per la squalifica di Andrea Gatti nei 50 rana, peccato perché avrebbe potuto fare un buon tempo come quelli che ha raggiunto nei 50 dorso e nei 100 stile libero”.

I RISULTATI DELLE GARE

Ruggero Colombo (50 stile libero 1'49"06, 100 stile libero 4'17"17)

Simone Frigerio (200 stile libero 6'10"56, 50 rana 1'36"89, 50 dorso 1'23"69)

Andrea Gatti (50 dorso 1'14"59, 100 stile libero 2'36"69, 50 rana squalifica)

Riccardo Magrassi (100 dorso 1'46"15, 50 stile libero 47"60, 100 rana 1'53"73)

Nicolò Mascheroni (100 dorso 1'33"32, 50 stile libero 34"22, 100 stile libero 1'18"16)