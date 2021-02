Briantea 84 domani derby contro Special Bergamo

Sabato 20 febbraio sarà tempo di derby contro Special Bergamo Sport Montello, il secondo di questa regular season dopo il match di andata giocato al PalaMeda (66-35 il finale).

A poche ore dalla palla a due (ore 18, Palestra Italcementi di Bergamo) a commentare il momento è Francesco Santorelli, uno dei veterani della UnipolSai Briantea84 Cantù: undicesima stagione in biancoblù e 17 trofei in bacheca.

“Abbiamo lavorato tutta la settimana per affrontare questo derby nel miglior modo possibile, ci stiamo preparando e siamo concentrati. Siamo convinti che ogni partita sia un modo per crescere. Io mi sento bene, cerco sempre di dare il meglio di me stesso e migliorare. Siamo una squadra fortunata perché abbiamo anche molti giovani che hanno la possibilità di allenarsi e cercare ogni giorno di guadagnarsi un posto. Devono provare a rubare con gli occhi, mettendo in campo tutto quello che imparano”.