Briantea 84 Francesco Santorelli: “Concentrazione massima”

Le parole di Francesco Santorelli in vista di Ssd Santa Lucia-UnipolSai.

Quarta giornata del girone di ritorno, appuntamento a Roma. La UnipolSai Briante84 si prepara alla trasferta contro Ssd Santa Lucia in programma sabato 22 febbraio alle 17 all’ISS Pacinotti della città capitolina. Il cammino dei biancoblù nella Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – riprende dopo la vittoria interna su Padova (69-48) del 15 febbraio scorso che ha confermato la UnipolSai al terzo posto in classifica. La formazione romana, invece, arriva dalla sconfitta casalinga rimediata dalla Deco Group Amicacci Giulianova. Lo scontro diretto per il quarto posto, valido per l’ultimo pass convista Final Four Scudetto, ha visto gioire gli abruzzesi per 76 a 71.

Francesco Santorelli, alla decima stagione con la maglia di Cantù, ha parlato del suo momento e di quello della squadra in vista dei prossimi appuntamenti dell’annata sportiva della UnipolSai: “Ci stiamo allenando al massimo, alzando l’intensità e lavorando sui nostri difetti per cercare di arrivare a Roma nella miglior condizione possibile. Obiettivo personale è quello di farmi trovare sempre pronto, sia mentalmente che fisicamente. Ai giovani consiglio di non sentire il peso della partita, di continuare a limare i difetti guardando sempre avanti. Dobbiamo continuare a crescere sia sotto l’aspetto individuale che di squadra. Da qui a fine stagione ci attende un periodo tosto, la concentrazione dovrà essere massima”.