Il settore giovanile della BLM Briantea84 Cantù Finp è terzo classificato (su 32 società) a livello nazionale con solo 4 atleti nel "Trofeo Futuri Campioni".

Briantea 84: il settore giovanile del nuoto terzo in Italia e Mascheroni è da record

La squadra al completo, invece, ha chiuso il campionato al 17° posto su 58 società sportive, undicesimi in Coppa Italia maschile (su 53). Nel frattempo Nicolò Mascheroni, classe 2008, ha firmato un nuovo record italiano di categoria nei 50 dorso S9, chiusi in 39’’17 negli ultimi Campionati italiani assoluti Finp di Brescia (Piscina Lamarmora, 1-2 luglio). È stato un weekend di grande raccolta per la formazione canturina che guarda speranzosa verso il futuro.

“Le gare sono andate bene, come mi aspettavo - ha commentato il tecnico Ilaria Spadaro, coadiuvata in vasca da Elena Pietroni -. Chi si è allenato meno ha fatto quello che poteva, chi si è allenato bene è migliorato. È stata un’ottima chiusura di stagione. È emerso che c’è molto margine su cui lavorare, con grande attenzione verso i giovani: la differenza la farà la costanza. Non posso che essere felice di come sia andata l’annata, sperando di continuare così e di fare sempre meglio”.

I risultati

Nicolò Mascheroni (50 stile libero S9 32’’96, 100 dorso S9 1’26’’94, 50 dorso S9 39’’17 - finalissima giovani talenti -, 100 stile libero S9 1’13’’21)

Simone Frigerio (50 rana SB2 1’33’’52, 50 dorso S3 1’25’’06, 100 stile libero S3 3’04’’78)

Riccardo Magrassi (100 dorso S8 1’35’’12, 400 stile libero S8 6’01’’01, 50 dorso S8 44’’46 - finalissima giovani talenti - 100 rana SB7 1’40’’67)

Edoardo Camellini Laguardia (100 rana SB6 2’17’’27)