Quarta giornata di campionato giovanile, la prima del girone di ritorno. Domenica 18 aprile alle ore 14 sarà super sfida tra Menarini Volpi Rosse Firenze junior e UnipolSai Briantea84 Cantù junior, di nuovo contro a distanza di due settimane dal match di andata (al PalaMeda vittoria Firenze 69 a 49).

Briantea 84 Junior in trasferta a Firenze per riscattarsi

Voglia di riscatto per i biancoblù alla caccia della vetta, toscani alla ricerca di conferme. Percorso netto per la Menarini fin qui (vittoria contro Padova e UnipolSai junior), cinquanta per cento per i canturini fermi ai due punti conquistati nella gara del debutto stagionale (seconda giornata di campionato sul campo di Padova ndr).

“Domenica si torna in campo contro Firenze per la partita di ritorno – hanno commentato i coach Carlo Orsi e Marco Tomba-. Abbiamo dedicato gli allenamenti a correggere gli errori fatti nella partita di due settimane fa e speriamo, oltre che crediamo, che i ragazzi abbiano recepito le indicazioni. Abbiamo voglia di fare una buona partita, come sappiamo di poterci riuscire. La palla è tonda”.

“Ci aspetta una gara difficile – hanno aggiunto Anna Serra ed Elia Turconi, neo allenatori Fipic che in questa stagione stanno guidando in prima linea il gruppo giovanile, supportati sulla panchina dalle figure senior -, ma abbiamo lavorato bene, soprattutto sugli aspetti tecnici. La partita durerà quaranta minuti e a differenza dell’andata non molleremo un istante, neanche un quarto”.

Il torneo intitolato a Roberto Marson ha subito alcune variazioni di calendario a causa della pandemia di Covid-19 con le diverse conseguenze che possono scaturire. La UnipolSai Briantea84 Cantù junior dovrà recuperare la sfida della terza giornata di campionato contro Porto Torres (inizialmente in programma domenica 11 aprile, la gara sarà recuperata sabato 8 maggio alle ore 15).

CLASSIFICA GIRONE A

Menarini Volpi Rosse Firenze 4

UnipolSai Briantea84 Cantù junior 2

Studio 3A Padova Millennium Basket 0

Gsd Porto Torres 0**

**Due partite in meno