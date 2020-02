Sabato 8 febbraio è sfida doppia tra UnipolSai Junior e Porto Torres al PalaMeda. Ad anticipare il big match serale di Serie A sarà la partita delle ore 16 tra le compagini giovanili.

Briantea 84 junior-Porto Torres anticipa il big match della sera

Sabato 8 febbraio è sfida doppia tra UnipolSai e Porto Torres al PalaMeda. Ad anticipare il big match serale di Serie A sarà la partita delle ore 16 tra le compagini giovanili che giocheranno la quarta giornata di andata del torneo intitolato alla memoria di Roberto Marson.

UnipolSai Briantea84 junior e Key Estate Porto Torres si sono già affrontate nell’anticipo della gara del ritorno disputato domenica 26 gennaio a casa dei turritani (48-24 il risultatofinale a favore dei biancoblù). Dagli altri campi: domenica 9 febbraio Menarini Volpi Rosse ospiterà 3A Millennium Basket, mentre I Bradipi Circolo Dozza Bologna osserveranno un

turno di riposo.

Tra i canturini da segnalare l’assenza di Karim Makram a causa di un infortunio che lo terrà lontano dal parquet di gioco per circa un mese.

“Contro Porto Torres sarà una sfida importante per la nostra crescita – hanno commentato Carlo Orsi e Marco Tomba, coadiuvati sulla panchina biancoblù da Anna Serra e EliaTurconi -. Dovremo cercare di sopperire allo stop di Karim Makram, lavoreremo durante gli allenamenti per provare nuove strategie. Fin da sabato cercheremo di migliorare il nostro

gioco di squadra in vista del prossimo futuro, c’è bisogno di essere uniti”.

Le partite

UnipolSai Briantea84 junior-Key Estate Porto Torres (sabato 8 febbraio, ore 16)

Menarini Volpi Rosse-3A Studio Millennium Basket (domenica 9 febbraio, ore 15.30)

Riposa: I Bradipi Circolo Dozza Bologna

La classifica

Menarini Volpi Rosse 6

UnipolSai Briantea84 jr 4

3A Studio Millennium Basket 4*

Key Estate Porto Torres 0

I Bradipi Circolo Dozza 0

*Una partita in meno