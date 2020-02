Briantea junior a Padova per il big match giovanile

Scontro tra le due formazioni junior di 3A Millennium Basket e UnipolSai Briantea84: c’è tutto nel big match della quinta e ultima giornata di andata del campionato giovanile.

Partita di cartello, scontro tra le due formazioni junior di 3A Millennium Basket e UnipolSai Briantea84: c’è tutto nel big match della quinta e ultima giornata di andata del campionato giovanile, in programma domenica 16 febbraio alle 15 al Palazzetto dello Sport di Piombino Dese (Pd).

I Campioni e i Vice Campioni d’Italia in carica si affronteranno dopo la finale di Supercoppa Giovanile Martin Mancini vinta dai veneti 40-36 (San Marino, 20 ottobre 2019). Nell’aprile precedente Padova aveva già conquistato il tricolore chiudendo la Final Four al primo posto, dopo un bellissimo duello proprio con i biancoblù iniziato fin dalla stagione regolare 2018-19. La gara giovanile seguirà la sfida di sabato 15 febbraio tra le due stesse formazioni di Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina -.

Al PalaMeda si giocherà UnipolSai-Padova, palla a due alle 20.30.

“Domenica ci attende una sfida importante contro una grandissima squadra – hanno commentato Marco Tomba e Carlo Orsi, coadiuvati sulla panchina canturina da Anna Serra e Elia Turconi -. Arriveremo a questo appuntamento con alcune assenze importanti, sicuri che ognuno dei ragazzi presenti darà qualcosa in più per far fronte a questa situazione”.

La situazine del girone A

Menarini Volpi Rosse guida il raggruppamento con l’en-plein di 8 punti conquistati su altrettanti a disposizione nelle prime 4 giornate di campionato e in questa giornata osserverà un turno di riposo. Insegue la UnipolSai junior a 6 con una partita in più rispetto a Padova, prossima avversaria dei canturini. Chiudono Porto Torres e I Bradipi Circolo Dozza – i bolognesi contano una gara in meno – che si affronteranno domenica 16 febbraio alle ore 11.

Le gare – 5^ Giornata andata (16 febbraio)

Key Estate Porto Torres junior-I Bradipi Circolo Dozza junior (ore 11)

3A Millennium Basket junior -UnipolSai Briantea84 junior (15)

Riposa: Menarini Volpi Rosse

La classifica

Menarini Volpi Rosse 8

UnipolSai Briantea84 jr 6

3A Studio Millennium Basket 4*

Key Estate Porto Torres 0

I Bradipi Circolo Dozza 0*

*Una in meno