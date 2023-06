Si sono concluse le prime due tappe dei campionati 3vs3 Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) disputate a Roma nel weekend del 24 e 25 giugno.

Briantea84, 3vs3 a due facce: la giovanile in finale, la open ultima in classifica

La UnipolSai Briantea84 Cantù ha chiuso al secondo posto il raggruppamento della categoria giovanile, aggiudicandosi così il pass per la finale dell’8-9 luglio al PalaIseo di Milano, dove l'organizzazione sarà a cura della stessa Briantea84 in collaborazione con la Fipic. Sul parquet della Fondazione Santa Lucia è andata peggio alla UnipolSai iscritta alla categoria open che ha terminato la sua avventura arrivando al quarto e ultimo posto. In difesa degli ultimi classificati, va detto che la decisione di Briantea84 è stata quella di lasciare spazio ai giovani e di non presentarsi alla competizione che i Carossino, i De Maggi, i Geninazzi o i Santorelli, ovvero i più esperti e le vere colonne portanti della squadra.

Il trofeo giovanile sarà conteso dai Giovani e Tenaci, D junior Team di Sassari, oltre che dai giovani canturini. La categoria open sarà questione Npic Rieti, Crazy Ghosts e i Giovani e Tenaci.

I risultati dell'UnipolSai

Sabato 24 giugno

S.S. Lazio-UnipolSai Briantea84 Cantù (giovanile) 5-13

Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù (giovanile) 13-6

UnipolSai Briantea84 Cantù-Crazy Ghosts (open) 11-9

Npic Rieti-UnipolSai Briantea84 Cantù (open) 11-9

UnipolSai Briantea84 Cantù-Giovani e Tenaci (open) 4-16

UnipolSai Briantea84 Cantù-D junior Team (giovanile) 17-10

Domenica 25 giugno

UnipolSai Briantea84 Cantù-S.S. Lazio (giovanile) 12-3

UnipolSai Briantea84 Cantù-Giovani e Tenaci (giovanile) 12-14

Crazy Ghosts-UnipolSai Briantea84 Cantù (open) 15-12

UnipolSai Briantea84 Cantù-Npic Rieti (open) 13-15

Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù (open) 16-9

D junior Team-UnipolSai Briantea84 Cantù (giovanile) 16-17

Classifiche

Giovanile

Giovani e Tenaci 16

UnipolSai Briantea84 Cantù 12

D junior Team 8

S.S. Lazio 4

Open

Giovani e Tenaci 16

Npic Rieti 12

Crazy Ghosts 8

UnipolSai Briantea84 Cantù 4