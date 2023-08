Il mercato dell'UnipolSai Briantea84 Cantù sembrava chiuso, o per lo meno si attendeva solo la fumata bianca della trattativa con Steven Serio (il capitano USA che approderà a Cantù non appena si saranno concluse le procedure burocratiche per il visto), ma con una comunicazione a sorpresa la società ha annunciato l'addio di un giovane simbolo: Lorenzo Bassoli.

Briantea84: addio a sorpresa di Bassoli, ora si cerca il sostituto

L’atleta classe 2001, nato e cresciuto cestisticamente a Cantù dal settore giovanile alla Serie A, ha conquistato due Scudetti (2021, 2022), due Coppa Italia (2020, 2022), due Supercoppa Italiana (2019, 2021) con la squadra senior, mentre quattro sono i trofei messi in bacheca con la formazione junior: tre Supercoppa Martin Mancini (2017, 2018, 2022) e uno Scudetto Uisp (2023). Con la Briantea84 ha raggiunto le prime convocazioni in Nazionale, dall’Under 22 alla squadra maggiore con cui ha giocato l’Europeo a Rotterdam nell’agosto del 2023. Dal 2017 nel settore giovanile, ha debuttato in Serie A nella stagione 2019-20.

Un prodotto della "cantera" brianzola che lascia la società per provare a dire la sua altrove, per ritagliarsi un ruolo da protagonista e per crescere ancora di più.

“Questi anni sono stati molto importanti per la mia crescita - ha commentato Bassoli - perché ho avuto l’opportunità di lavorare e imparare in un ambiente vincente e professionale. Ho avuto anche modo di approcciare per la prima volta al basket paralimpico e mi sono sentito subito accolto. Uno dei ricordi più preziosi che ho è stato l’incontro con il presidente Alfredo Marson che, grazie al suo carattere solare ed esuberante, mi ha ispirato e spinto a dare sempre il meglio. Essere stato parte di uno dei club migliori d’Italia ha significato molto per me, sia in termini di crescita personale che di soddisfazioni sportive. Ho imparato tanto avendo avuto la possibilità di respirare la competitività ai massimi livelli in Italia e in Europa. Ringrazio di cuore tutti i tifosi che con loro grinta e passione ci hanno sempre sostenuto e donato la carica per fronteggiare tutte le nostre sfide”.

Due arrivi nel prossimo futuro

Con la partenza di Bassoli la società dovrà rimettersi in cerca di un nuovo giocatore da regalare a coach Jaglowski per completare una rosa a dir poco competitiva nel panorama europeo. Mentre continuano le procedure per l'arrivo di Serio, l'UnipolSai si sta già adoperando per trovare la figura giusta da aggregare al gruppo squadra in vista dell'inizio della stagione.