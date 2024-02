Briantea84: arriva la pausa nazionali, convocati Carossino e Santorelli

Settimana di stop per la Serie A Fipic, con il campionato che riprenderà sabato 24 febbraio: appuntamento per i quarti di finale playoff di ritorno. Nel frattempo la Nazionale italiana di basket in carrozzina partirà alla volta degli Usa, in Colorado. Azzurri impegnati dal 14 febbraio nel Rocky Mountain Cup, torneo amichevole contro Stati Uniti e Canada.

È stata diramata la lista dei 12 gli atleti convocati da coach Carlo Di Giusto, presenti due giocatori della UnipolSai: Filippo Carossino e Francesco Santorelli.

Foto 1 di 2 Filippo Carossino, capitano della Nazionale italiana Foto 2 di 2 Francesco Santorelli

I convocati dell'Italia

Di seguito l’elenco completo: Joel Boganelli (Amicacci Abruzzo), Claudio Spanu (Dinamo Lab), Francesco Santorelli (UnipolSai Briantea84 Cantù), Ahmed Raourahi (Padova Millennium), Fabio Raimondi (S. Stefano Sport), Gabriel Benvenuto (Amicacci Abruzzo), Dimitri Tanghe (S. Stefano Sport), Filippo Carossino (UnipolSai Briantea84 Cantù), Sabri Bedzeti (S. Stefano Sport), Giulio Maria Papi (Bilbao), Andrea Giaretti (S. Stefano Sport), Enrico Ghione (Dinamo Lab).

Il programma della manifestazione

17 febbraio: sfida contro gli Stati Uniti (ore 8 locali)

18 febbraio: seconda sfida con gli Stati Uniti (ore 15.30 locali)

19 febbraio: sfida contro il Canada (ore 10.30 locali)

20 febbraio: match conclusivo contro gli Stati Uniti (ore 8 locali)

La Nazionale italiana continuerà poi la sua preparazione all'Easter Tournament in Belgio nel weekend pasquale, per poi partecipare al Torneo di ripescaggio per Parigi 2024 (in programma ad Antibes, in Francia, dal 10 aprile).