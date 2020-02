Briantea84 attende Padova per il match di sabato

Secondo appuntamento consecutivo al PalaMeda: la UnipolSai Briantea84 attende Studio 3A Millennium Basket per il match in programma sabato 15 febbraio alle 20.30. Cantù e Padova si scontreranno nella partita che chiuderà la terza giornata del girone di ritorno della Serie A Fipic.

Serie A: La UnipolSai attende Padova per il match di sabato 15 febbraio

Secondo appuntamento consecutivo al PalaMeda: la UnipolSai Briantea84 attende Studio 3A Millennium Basket per il match in programma sabato 15 febbraio alle 20.30. Cantù e Padova si scontreranno nella partita che chiuderà la terza giornata del girone di ritorno della Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina -. La sfida sarà visibile sul sito www.briantea84.it e sul canale YouTube di Briantea84.

“L’obiettivo della gara contro Padova sarà quello di dare ritmo al nostro gioco – ha commentato coach Daniele Riva -. Nonostante la sconfitta, sabato scorso (8 febbraio, ndr) contro Porto Torres abbiamo espresso una buona difesa, dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio. Siamo contenti di giocare questa sfida in casa nostra. Chiediamo

al PalaMeda di divertirsi e di supportarci da sesto uomo in campo come sempre sa fare”.

Unipolsai

I biancoblù sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Porto Torres (53-45) di sabato 8 febbraio e ripartiranno dal parquet del PalaMeda per ritrovare la vittoria. Sono 12 i punti conquistati in 9 partite di campionato che valgono il momentaneo terzo posto in Serie A. Nella gara di andata la UnipolSai ha sconfitto i veneti 64 a 56 al Palazzetto dello Sport di Piombino Dese (Pd). Dalle parti di Cantù, sono due gli ex del match: Laura Morato che dal 2010 al 2014 ha iniziato a conoscere il basket in carrozzina proprio a Padova, partendo dall’esperienza nel settore giovanile fino al debutto in Serie B e Jacopo Geninazzi – capitano della UnipolSai – che ci ha giocato nella prima parte della stagione 2006-07.

Gli avversari

Padova gode di un buono stato di forma. Sono 6 i punti in classifica dei veneti, tutti conquistati nelle ultime 4 partite di campionato con 3 vittorie e un’unica sconfitta rimediata contro Giulianova. Nel roster di coach Marco Nardo due ex canturini: Ahmed Raourahi che con la maglia biancoblù ha vinto 2 Scudetti (2017 e 2018), 3 Coppa Italia (2017, 2018 e 2019) e 3 Supercoppa Italiana (2016, 2017 e 2018) e Fabio Bernardis che ha giocato in Brianza agli inizi degli anni 2000.

Serie A FIPIC – 3^ Giornata ritorno (sabato 15 febbraio)

Gsd Porto Torres-S. Stefano Avis (ore 16)

Deco Group Amicacci Giulianova-Ssd Santa Lucia (18)

Special Sport Bergamo Montello-Dinamo Lab Banco di Sardegna (18)

UnipolSai Briantea84 Cantù-Studio 3A Millennium Basket (20.30)

Classifica

S. Stefano Avis 18

Gsd Porto Torres 14

UnipolSai Briantea84 12

Deco Group Amicacci Giulianova 8

Ssd Santa Lucia 8

Studio 3A Millennium Basket 6

Special Sport Bergamo Montello 4

Dinamo Lab Banco di Sardegna 2