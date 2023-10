Briantea84: biglietti in vendita per il derby contro Bergamo

L'UnipolSai Briantea84 Cantù giocherà in casa anche la seconda partita del campionato di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) 2023-24. I biancoblù scenderanno in

campo sabato 28 ottobre al PalaMeda contro lo Special Bergamo Sport; palla a due alle 15.

Biglietti in vendita

A partire da martedì 17 ottobre è possibile prenotare il proprio ingresso al palazzetto per assistere alla sfida contro Special Bergamo Sport, gara valevole per la seconda giornata di Serie A Fipic - Girone A. Rimane sempre attivo il servizio di prenotazione obbligatoria e gratuita dei biglietti sulla piattaforma Eventbrite, raggiungibile direttamente dal sito ufficiale.

Il giorno della partita, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con il biglietto prenotato in formato cartaceo o digitale. Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisognerà inviare una e-mail a ufficiostampa@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida.