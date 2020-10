La UnipolSai Briantea84 Cantù ieri pomeriggio, 13 ottobre 2020, ha effettuato i tamponi ai componenti del gruppo della prima squadra che avevano ricevuto la convocazione al raduno della Nazionale italiana maggiore e U22 a Tirrenia.

Briantea84 Cantù i risultati dei tamponi

I tamponi sono sono risultati tutti negativi. Sempre nella giornata di ieri il club aveva attivato prontamente le procedure previste dal protocollo dopo che era stata registrata una avvenuta esposizione al virus Sars-Cov2 da parte di un atleta a seguito dei controlli effettuati per mezzo di test sierologico.

I nove atleti si aggregheranno, quindi, ai raduni Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – come da programma. Quello della Nazionale maggiore è iniziato oggi (14 ottobre, ndr) e si concluderà il 16 ottobre. A seguire, fino al 19 ottobre, quello Under 22.

Presente regolarmente ad entrambi i ritiri anche il meccanico della UnipolSai Briantea84 Cantù Emanuele Castorino.